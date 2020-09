Polskie śmigłowce Black Hawk trafią do Rumunii. Znamy szczegóły

Producentem maszyn jest polska firma PZL Mielec należąca do amerykańskiego koncernu zbrojeniowego Lockheed Martin. Będzie ona współpracowała z rumuńską firmę lotniczą Romaero. - Ta współpraca to zaszczyt dla Romaero, ponieważ Rumunia chce wzmocnić swoją interoperacyjność cywilną i wojskową w Unii Europejskiej oraz NATO. Dysponujemy doskonałą kadrą oraz infrastrukturą, co jest niezbędne do obsługi śmigłowców Sikorsky Black Hawk - komentuje Vasile Boicu, Dyrektor Generalny Romaero.