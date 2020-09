Szukali złota. Znaleźli krater uderzeniowy sprzed 100 mln lat

Ora Banda może być jednym z największych kraterów uderzeniowych odkrytych na świecie. Chociaż ma aż 5 km średnicy to został odkryty przez przypadek, w czasie poszukiwań złota. Chociaż nie jest widoczny z powierzchni, eksperci odkryli go za pomocą badań elektromagnetycznych.

Krater został odkryty na lądzie należącym do trzeciej co do wielkości australijskiej firmy wydobywającej złoto, Evolution Mining. Korzystając z nowoczesnych technik, takich jak pomiary grawitacyjne, geolodzy byli w stanie sporządzić mapę krateru, a Meyers uważa, że ​​ich udane odkrycie doprowadzi do kolejnych odkryć.