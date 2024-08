Śmigłowce Apache dla Polski. MON podpisał umowy

"W ramach pozyskanego offsetu ustanowione zostaną kompetencje do serwisu i napraw wybranych podzespołów AH-64E Apache. Dotyczy to także silników śmigłowców AW101, AW149 i S-70i" - czytamy na profilu Agencji Uzbrojenia na platformie X.

Wiceminister Paweł Bejda wyjaśnił, że podpisanie umów powoduje wzmocnienie zdolności serwisowych i naprawczych. - Wierzę, że ten śmigłowiec będzie dobrze służył polskiej armii - dodał. Obie umowy opiewają łącznie na kwotę niemal 1 mld zł. Pierwsza, z Boeingiem, to ok. 400 mln zł, natomiast druga, z General Electric, to ok. 530 mln zł. Kontrakty przewidują naprawy podzespołów w Łodzi i Dęblinie oraz prowadzenie serwisów i szkoleń dla inżynierów obsługujących śmigłowców.