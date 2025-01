Słońce nagle stało się niebieskie. Dopiero po latach znaleziono wyjaśnienie

Dotychczas rozważano, że wybuch mógł mieć miejsce w rejonie wulkanu Babuyan Claro na Filipinach lub podczas erupcji Ferdinandea w pobliżu Sycylii. Nowe badania naukowców z Uniwersytetu St Andrews w Szkocji, które ukazały się na łamach "Proceedings of the National Academy of Sciences" wskazują jednak na inne miejsce – kalderę Zavaritskiego na wyspie Simushir, należącej do rosyjskich Wysp Kurylskich.