Wiercili 2,8 km w głąb. Wyciągnęli na wierzch sensację naukową

Według danych opublikowanych przez The Climate Brink w 2024 r. poziom ocieplenia wynosił od 1,35 do 1,55°C. Zgodnie z prognozami, do 2034 r. ma on osiągnąć wartość od 1,6 do 2,1°C, a do 2044 r. – od 1,8 do 2,75°C. Obniżenie emisyjności nie pozwoli nam w pełni zredukować skutków ocieplenia klimatu.