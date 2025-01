Rozwiązali 200‑letnią zagadkę wulkanu. Jest apel naukowców

Zespół naukowców z Uniwersytetu St Andrews rozwiązał zagadkę erupcji wulkanu, która niemal 200 lat temu wywołała globalne ochłodzenie i klęski głodu. Badacze przez lata głowili się, gdzie dokładnie miała miejsce erupcja wulkanu. Choć wiedzieli, że do takiego zdarzenia doszło, to nie byli w stanie ustalić, gdzie to nastąpiło. W końcu jednak udało się to ustalić, co jest zasługą dra Willa Hutchisona z Uniwersytetu St Andrews.