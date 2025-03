Kosmiczny kameleon. Odkrycie polsko-niemieckiego zespołu naukowców

Kosmos ponownie zaskoczył badaczy kosmosu a Blazar BL Lacertae, znany od 1929 r. znowu przyciągnął uwagę naukowców. Jak się okazuje nie jest to zwykły obiekt, który można zakwalifikować do blazarów. Początkowo uznawany za zmienną gwiazdę, okazał się aktywną galaktyką emitującą potężne strumienie materii. Ostatnie obserwacje z lat 2020-2023 wykazały, że jego zachowanie nie pasuje do żadnej z trzech znanych kategorii blazarów.