Indie wybierają francuskie Rafale. Zastąpią rosyjske MiG‑i

Według raportu Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Francja stała się drugim największym eksporterem broni na świecie, wyprzedzając Rosję. Eksport francuskiej broni wzrósł o 47 proc. w latach 2019-2023. Tymczasem rosyjski eksport broni spadł o 47 proc. w 2024 r. w porównaniu do 2022 r.

Rosja, mimo spadku eksportu, pozostaje największym dostawcą broni dla Indii, odpowiadając za 38 proc. rosyjskiego eksportu. Jednak Francja szybko zyskuje na znaczeniu, z niemal 30 proc. swojego eksportu skierowanego do Indii.

Producent Rafale, Dassault Aviation, odnotował wzrost globalnego popytu na swoje myśliwce, co jest efektem wojny w Ukrainie i niepewności co do przyszłej pomocy wojskowej USA dla Europy. Firma planuje dostarczyć 25 myśliwców Rafale i 40 samolotów Falcon w 2025 r.