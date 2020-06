Skarb byłego pilota myśliwców odnaleziony po 10 latach. Pomogła w tym jego autobiografia

Ukryty skarb

W treści książki "The Thrill of the Chase", która ukazała się w 2010 roku, znalazło się aż 9 podpowiedzi dotyczących skarbu. Przez 10 lat szukało go blisko 350 tys. osób. Wielu ochotników zdecydowało się nawet na rezygnację z pracy, aby móc w całości oddać się poszukiwaniom. Nie były one łatwe, o czym świadczy aż 5 ofiar śmiertelnych dążeń do zdobycia cennego łupu.