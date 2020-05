Legendarny skarb okazał się prawdą. Niezwykłe znalezisko w Chinach

Sukces jednak nie trwał długo, ponieważ zaledwie po dwóch latach najazd Mandżurów zmusił Xianzhonga do opuszczenia Chengdu. Uległ następnie w bitwie przeciwko generałowi Yan Zhanowi, a w samej bitwie zatonęło zgodnie z legendą ponad 1000 okrętów Xianzhonga. On sam zginął rok później.

Prace nadal trwają i od stycznia do kwietnia na polu bitwy udało się znaleźć kolejne 10 tys. bezcennych skarbów. Wśród nich znalazła się złota pieczęć z żółwiem , która najprawdopodobniej należała do następcy tronu dynastii Ming. Dla badaczy jest to zdecydowanie najważniejsze odkrycie, ponieważ nigdy wcześniej nie znaleziono niczego podobnego w całych Chinach.

Kwadratowa pieczęć o boku 10 cm i grubości 3 cm jest wykonana w 95 proc. ze złota. Widnieje na niej napis "Shu Shi Zi Bao", co w wolnym tłumaczeniu oznacza "skarb pierwszego syna Syczuanu". Zdaniem ekspertów jest to dowód na to, że należała ona do następcy tonu dynastii Ming.