Znaleziono skarb sprzed 2000 lat. To największe tego typu odkrycie na Lubelszczyźnie

5,5 kg srebrnych monet - to największy skarb z okresu rzymskiego, jaki kiedykolwiek znaleziono na Lubelszczyźnie. Mimo że odkrycia dokonano w 2019 roku, to dopiero teraz skarb trafił do Muzeum w Hrubieszowie.

Srebrne monety znalezione na Lubelszczyźnie (Materiały prasowe, Fot: A. Hyrchała)