Skandal w kraju NATO. Wysłali Ukrainie wadliwy sprzęt

Przykładowo, drony marki Melkor, których koszt wynosi ok. 14 tys. dolarów, były proponowane ukraińskiemu ministerstwu obrony przez SDLE za ok. 100 tys. dolarów. Litewska firma żąda od Hiszpanów zwrotu wpłaconej zaliczki w wysokości 125,6 tys. euro.

Ukraińcy i Rosjanie często korzystają z tanich i prostych bezzałogowców FPV (first person view) z wbudowanymi kamerami, do których przyczepiają po kilka kg materiałów wybuchowych i wykorzystują takie konstrukcje jako drony kamikadze. Takie drony zapewniają podgląd na żywo w czasie rzeczywistym aż do momentu uderzenia w cel. Istotne są jednak droższe konstrukcje, które gwarantują znacznie więcej możliwości i szerszą funkcjonalność w zakresie rozpoznania oraz działań uderzeniowych. To również niekiedy sprzęt komercyjny dostosowywany do realiów konfliktu zbrojnego, jak i sprzęt od początku powstający na potrzeby armii.