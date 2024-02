Od marca 2022 roku – a zatem już po rosyjskim ataku na Ukrainę – z rejestru Federalnej Agencji Transportu Lotniczego "Rosawiacja" zniknęło 59 śmigłowców i samolotów , które formalnie uznano za niezdolne do lotu.

Prowadzone przez Rosjan śledztwo dotyczy zarówno niezgodnego z procedurami wykreślania sprawnych śmigłowców i samolotów z rejestru, jak i faktu, że – co wywołało w Rosji skandal – już w czasie wojny co najmniej trzy śmigłowce Mi-8 sprzedano Ukrainie , gdzie brały udział w działaniach przeciwko Rosji.

Śledztwo wykazało też, że niektóre z samolotów Ił-76 trafiły do państw określanych przez Kreml jako "nieprzyjazne". Maszyny te zostały następnie użyte w roli transportowców, dostarczających zaopatrzenie walczącej Ukrainie.

Co więcej, część z wycofanych maszyn – faktycznie niezdolna do lotu – została wyeksportowana jako rezerwuar części zamiennych, trafiając ostatecznie do Ukrainy lub wspierających ją krajów.