Siły NATO pod granicą Rosji. Będą miały jasny cel

Hiszpania wysłała do Estonii kilka myśliwców Eurofighter Typhoon oraz ciężki samolot transportowy Airbus A400M. To pokłosie przejęcia przewodnictwa nad misją Baltic Air Policing.

Baltic Air Policing to kryptonim operacji, jaką NATO prowadzi w państwach nadbałtyckich od 2004 r. Chodzi o Litwę, Łotwę oraz Estonię. To kraje, których siły zbrojne nie posiadają myśliwców zdolnych do patrolowania przestrzeni powietrznej nad swoimi terytoriami oraz nad Morzem Bałtyckim. Baltic Air Policing ma charakter rotacyjny, od początku sierpnia przez kilka najbliższych miesięcy misję będą wykonywać hiszpańskie oddziały.

Hiszpańskie myśliwce i wielki transporter przy granicy z Rosją

Madryt zdecydował się oddelegować do wyznaczonego zadania osiem Eurofighter Typhoon. Taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Hiszpanie mieli okazję przewodzić Baltic Air Policing już wcześniej i wysłali m.in. takie myśliwce. Wraz z cenionymi jednostkami nad Bałtykiem pojawi 130 lotników z Półwyspu Iberyjskiego.

Nowością z punktu widzenia omawianej misji i działań Hiszpanów jest wysłanie Airbus A400M. Jak zauważają lokalne media, będzie to pierwsza zagraniczna "delegacja" Airbus A400M należącego do hiszpańskich sił powierzanych w ramach misji sojuszniczej. Ciężki czterosilnikowy samolot transportowy dalekiego zasięgu ma stacjonować w Estonii (w bazie wojskowej Vasalemma) nieco krócej niż myśliwce, przez ok. miesiąc.

Jak potwierdzili przedstawiciele Emad (Sztabu Generalnego Wojsk Hiszpanii), załoga Airbus A400M będzie miała do wykonania podczas Baltic Air Policing ważne zadanie. Chodzi o przećwiczenie tankowania w powietrzu.

Myśliwce Eurofighter Typhoon

Eurofighter Typhoon to myśliwiec wielozadaniowy produkowany w Europie. Poza Hiszpanią do jego użytkowników zaliczają się siły powietrzne Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii, które w najbliższej przyszłości pojawią się na ćwiczeniach w innych kraju NATO – Finlandii.

Ważną cechą Eurofighter Typhoon są dwa silniki. Myśliwiec jest w stanie osiągać maksymalną prędkość do 2 Ma (ponad 2100 km/h). Posiada zdolność supercruise, co oznacza, że może osiągać prędkości naddźwiękowe (ok. 1,3 Ma) bez użycia dopalacza. Jest przy tym ceniony za wysoką zwrotność.

Myśliwiec posiada działko strzeleckie kal. 27 mm, ale może przenosić też pociski o znacznie większej sile rażenia. Jest kompatybilny m.in. z pociskami przeciwlotniczymi AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM, AIM-120 AMRAAM oraz pociskami przeciwokrętowymi AGM-84 Harpoon i Penguin.

Poza tym może być nośnikiem potężnych pocisków manewrujących Storm Shadow i Taurus o zasięgu ponad 500 km. Aktualnie o ich pozyskanie mocno zabiega Ukraina widząc w nich broń mogącą wydatnie pomóc w walce z Rosjanami. Wielka Brytania wyraziła zgodę na przekazanie, Niemcy póki co nie chcą tego zrobić.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski