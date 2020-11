Setki gigantycznych wycieczkowców trafiają na "cmentarzyska". To efekt pandemii

Pandemia spowodowana pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 zbiera śmiertelne żniwo na całym świecie. Przez zagrożenie cierpi też wiele branż usługowych. Szczególny cios przyjęły firmy turystyczne oraz przewoźnicy. Jak to wygląda w przypadku podróży luksusowymi statkami – jest źle, czy fatalnie? Powyższe zdjęcie jest najlepszą odpowiedzią na to pytanie.

Zachorowało 712 ludzi z czego 13 przypadków zakończyło się zgonem. Jedną z osób, które przetrwały dramat na Diamond Princess jest Yardley Wong, mieszkanka Chin. Relacjonowała to, co dzieje się na pokładzie statku, a po dziś dzień przestrzega przed ignorowaniem zagrożenia, jakie niesie COVID-19.

Pandemia koronawirusa szaleje, a kolejne firmy ogłaszają upadłość

Coraz większe liczby statków trafiają na złom. W tym momencie spora część z nich to względnie nowe jednostki. Mogły służyć jeszcze przez wiele lat, ale generują zbyt duże straty. W tzw. "cmentarzyskach" są dosłownie rozbijane o brzeg przy maksymalnej prędkości. Następnie tysiące ludzi krok po kroku prowadzą ich utylizację. Statki są rozbierane ze wszystkiego, co wartościowe. Odzyskana z nich materia, czyli głównie stal, jest następnie sprzedawana.

Rekordowa liczba zezłomowanych okrętów w 2020 roku

Zdjęcie "cmentarzyska" statków z Izmir w Turcji to tylko kropla w morzu problemu. Nie chodzi o 5 czy 10 statków. W 2019 roku łącznie zezłomowano na całym świecie 889 jednostek. Od 1 stycznia 2020 roku do 1 października ta liczba wyniosła 557. To mniej, ale stocznie informują, że przez ponad 3 miesiące ich działanie było zawieszone, a statki które miały zostać zezłomowane czekały w portach, co również wydłużyło proces.