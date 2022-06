Sensacja naukowa z Chin? Amerykański badacz komentuje

Bardziej sceptycznie podchodzi do tego zagadnienia Dan Werthimer, badacz z Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii i współautor projektu badawczego, w ramach którego dokonano wspomnianego odkrycia. W rozmowie z Live Science stwierdził, że sygnały radiowe wąskiego pasma, które zostały dostrzeżone przez jego zespół, " pochodzą od [ludzkich] zakłóceń radiowych, a nie od istot pozaziemskich ".

"Wielkim problemem w tym konkretnym przypadku jest to, że szukamy sygnałów od istot pozaziemskich, ale to, co znajdujemy, to milion sygnałów od istot ziemskich. Są to bardzo słabe sygnały, ale odbiorniki na teleskopach są niezwykle czułe i mogą odbierać sygnały emitowane przez telefony komórkowe, telewizję, radary i satelity – powiedział amerykański badacz.