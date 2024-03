Nagle wyłonił się z wody. Sensacja na polskim wybrzeżu

Zdjęcie odsłoniętego przez Bałtyk statku opublikował w ostatnich dniach profil Hello Mierzeja na Facebooku. Generalnie rzecz ujmując marcowa obserwacja wraku nie jest pierwszą tego typu w historii. Okręt bowiem regularnie jest naturalnie odkrywany przez Morze Bałtyckie, jednak przez większość czasu pozostaje ukryty pod piaskiem. Nie dziwi więc, że najnowsze zdjęcia z wioski oddalonej o kilka kilometrów od rosyjskiego obwodu królewieckiego szybko rozprzestrzeniły się w sieci.

Historia zatopionego u wybrzeży Polski okrętu jest nie do końca jasna. Z dotychczasowych ustaleń badaczy wynika, że drewno, które zostało wykorzystane do budowy statku, najprawdopodobniej pochodzi z pierwszej połowy XX wieku. Precyzyjna data jest nieznana, jednak szacunki mówią, że mógł to być okres po 1921 r.