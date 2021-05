Elon Musk podbił serca ludzi prowadząc zabawny program. Śmiał się z autyzmu

Nawet jeśli ktoś nie interesuje się nowymi technologiami, to musiał słyszeć o Elonie Musku. Mowa o facecie, który wysłał w kosmos samochód elektryczny odtwarzający hit Davida Bowie czy stworzył system Starlink, mający dostarczać szybki internet do najdalszych zakątków świata. Jednocześnie to człowiek, który ma dość specyficzne poczucie humoru i właściwie lubi robić to, na co ma ochotę, bo dlaczego nie?