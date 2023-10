Rośnie poważne zagrożenie dla astronomii. BlueWalker 3 przyćmiewa nocne niebo

BlueWalker 3 to prototypowy satelita, który stanowi część systemu komunikacji 5G, opracowanego przez firmę AST SpaceMobile. Jest największym komercyjnym systemem komunikacyjnym na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO), gdzie trafił we wrześniu 2022 r. W momencie wystrzelenia obiekt był złożony, ale po wejściu w przestrzeń kosmiczną rozłożył się, pokazując swój prawdziwy rozmiar i możliwości w zakresie odbijania światła słonecznego.

BlueWalker 3 jest jednym z najjaśniejszych obiektów na nocnym niebie

BlueWalker 3 ma powierzchnię 64,3 m2 i wyposażono go w antenę fazowaną oraz adapter pojazdu startowego (LVA). Serwis Space.com zwraca uwagę na konstrukcję satelity, a szczególnie odblaskowe panele sprawiające, że przypomina "gigantyczne lustro, które nieustannie odbija światło słoneczne w stronę naszych oczu".

Naukowcy, którzy uwzględnili dane pochodzące z obserwacji przeprowadzonych zarówno przez zawodowych astronomów, jak i astronomów amatorów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, Chile, Meksyku, Maroka, Holandii i Nowej Zelandii uważają, że BlueWalker 3 jest jednym z najjaśniejszych obiektów widocznych na nocnym niebie. Jego jasność porównują z Procjonem i Achernarem. Są one odpowiednią ósmą i dziewiątą co do jasności gwiazdą nocnego nieba.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

The Verge podkreśla: "tylko Księżyc, Jowisz, Wenus i siedem gwiazd na naszym nocnym niebie jest jaśniejszych niż BlueWalker 3". Niepokój ekspertów budzi to, że na niską orbitę okołoziemską może tracić więcej satelitów takich jak BlueWalker 3. Firma AST SpaceMobile planuje rozwój konstelacji o nazwie BlueBirds i wysłanie w nadchodzącym czasie co najmniej 90 takich urządzeń.

Zobacz także: Po raz pierwszy zaobserwowano peryferie dysku akrecyjnego czarnej dziury

Zdaniem badaczy jasne satelity stanowią zagrożenie dla obserwacji astronomicznych. Mogą np. utrudniać dostrzeżenia dostrzeżenie mgławic, obłoków pyłu i drobniejszych szczegółów na nocnym niebie, ale też wpływać na możliwości wykrywania potencjalnie niebezpiecznych dla naszej planety asteroid.

Naukowcy obawiają się również o ​​częstotliwości radiowe wykorzystywane przez sondę BlueWalker 3. Są one zbliżone do częstotliwości wykorzystywanych w radioastronomii, na co zwraca uwagę The Guardian. Już wcześniej podobne zarzuty stawiano wobec konstelacji rozwijanej przez kosmiczną firmę Elona Muska - SpaceX. Firma zapowiedziała nawet, że zmieni konstrukcję satelitów w taki sposób, aby zredukować nawet dziesięciokrotnie ilość światła odbijanego przez satelity Starlink.

The Guardian przypomina też, że już wcześniej naukowcy wzywali do ograniczenia liczby satelitów wysyłanych na niską orbitę okołoziemską, aby zmniejszyć zanieczyszczenie światłem i umożliwić kontynuację dokładnych badań nocnego nieba. Eksperci na łamach "Nature" podkreślają jednak, że "tendencja do wystrzeliwania na orbitę coraz większych i jaśniejszych satelitów stale rośnie".

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski