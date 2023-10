Sąsiad Rosji się zbroi. Kupi setki wozów opancerzonych

Umowy zostaną podpisane z dwiema tureckimi firmami. Pojazdy trafią do 2. Brygady Piechoty Estońskich Sił Zbrojnych. Chodzi o aż 224 pojazdy opancerzone, w tym cztery jednostki specjalistyczne przeznaczone do usuwania amunicji wybuchowej.

To kolejne zawierane przez władze Estonii kontrakty na wyposażenie sił zbrojnych. W styczniu Estonia podpisała umowę na zakup 12 dodatkowych sztuk koreańskich armatohaubic K9 - zwiększając ich liczbę do 36. W maju ogłoszono natomiast zakup karabinów snajperskich SAKO TRG M10. Poza tym w porozumieniu z Łotwą postanowiono sięgnąć po systemy obrony powietrznej IRIS-T, które pozwalają zwalczać cele na dystansie do 40 km i pułapie do 20 km.