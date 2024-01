Sankcje nie mają znaczenia. Rosja nic sobie z nich nie robi

Sankcje i kontrola eksportu do Rosji miały uniemożliwić Putinowi pozyskiwanie zachodnich technologii. To ważne nie tylko w kontekście rozwoju technologii użytkowej w Federacji Rosyjskiej (m.in. samochody etc.), ale przede wszystkim utrudnienia prowadzenia wojny z Ukrainą. Brak części z Europy i USA miał sprawić, że Rosjanie nie będą w stanie produkować nowoczesnych rakiet, modernizować starszych konstrukcji i ulepszać wykorzystywanych broni.