Nowy rekord świata. Ustanowił go ukraiński snajper

– Ten karabin i amunicja do niego to unikalny krajowy projekt, który pod wieloma względami ma przewagę nad istniejącymi karabinami snajperskiego tego typu – mówił w 2022 r. Yuri Shramko, zastępca firmy Ukrspetsexport odpowiedzialnej za projekt karabinu.

Zastosowanie pocisków 12,7 x 114HL ma szereg zalet w porównaniu ze standardowym nabojem 14,5 x 114 mm – czytamy na stronie The Firearm Blog. Producent osiągnął zamierzony efekt, czyli płaskie trajektorie, a ponadto osiągnął większy zasięg, zdolność do zatrzymywania energii w trakcie lotu oraz zmniejszył podatność na działanie wiatru . Prędkość wylotowa pocisku po oddaniu strzału to 1000 m/s.

Wspomniany karabin Horizon’s Lord, którego Ukrainiec użył do pobicia rekordu, to jednostrzałowa broń snajperska, będąca w stanie strzelać w tempie do ośmiu strzałów na minutę. Producent informuje, że masa karabinu wynosi ok. 15,5 kg, natomiast długość lufy to 1050 mm. Z rozłożoną kolbą broń osiąga 1820 mm długości, natomiast złożenie kolby redukuje długość do 1520 mm.