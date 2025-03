Co pamiętasz z dzieciństwa? Już niemowlęta kodują wspomnienia

Badacze doszli do wniosku, że wspomnienia zapisywane są w głowie już dwunastomiesięcznych dzieci, a problem z przypominaniem sobie wczesnych lat życia może wynikać z trudności w odzyskiwaniu wspomnień, a nie z ich braku.

Niezdolność do przypomnienia sobie wspomnień z okresu wczesnego dzieciństwa znane jest jako amnezja dziecięca. Jedna z teorii sugerowała, że przyczyną jest niedostateczny rozwój hipokampu, który jest kluczowym obszarem mózgu odpowiedzialnym za pamięć krótkotrwałą. Jak podaje serwis Scitech Daily, badania na gryzoniach wykazały jednak, że ślady pamięciowe są tworzone w hipokampie niemowląt, ale stają się niedostępne z czasem.

W badaniu prowadzonym przez Tristana Yatesa i jego zespół, wykorzystano fMRI do skanowania mózgów niemowląt w wieku od 4 do 25 miesięcy podczas wykonywania zadania pamięciowego. Zadanie polegało na pokazywaniu niemowlętom obrazów twarzy, scen i obiektów, a następnie testowaniu ich pamięci za pomocą preferencyjnego patrzenia.

Wyniki pokazały, że już około 12. miesiąca życia hipokamp niemowląt jest zdolny do kodowania indywidualnych wspomnień. To silnie sugeruje, że zdolność do tworzenia wspomnień zaczyna się już w okresie niemowlęcym. Obecność mechanizmów kodowania pamięci, mimo ich tymczasowego charakteru, wspiera teorię, że amnezja dziecięca wynika głównie z trudności w odzyskiwaniu wspomnień.