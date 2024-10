Samoloty-duchy. Brite Storm to sposób na przełamanie obrony powietrznej

Brite Storm to system walki radioelektronicznej (WRE) zdolny do generowania fałszywych, radarowych obrazów nieistniejących samolotów. Według Leonardo, zaatakowany przy pomocy Brite Storm przeciwnik będzie obserwował na swoich radarach formacje zbliżających się wrogich samolotów. Maszyny-duchy będą nie tylko lecieć, ale także podejmować próbę wirtualnego ataku i wystrzeliwania nieistniejących pocisków.

Zdaniem twórców systemu, ma to być na tyle wiarygodne, by zmusić obronę powietrzną do tracenia czasu i zasobów na wykrywanie, śledzenie i próby zniszczenia kolejnych formacji nieistniejących samolotów. Będzie to prowadzić do marnowania cennych pocisków przeciwlotniczych, które mają być wystrzeliwane do pozornych celów.