Samolot wleciał w środek huraganu. Jest nagranie

Mnóstwo odwołanych lotów, miliony ludzi bez prądu – to skutki przejścia huraganu Beryl w amerykańskim Teksasie. Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) pokazała nagranie, jak huragan wyglądał w środku. Aby to zrobić, niezbędne było użycie samolotu i dostanie się nim do wnętrza huraganu.