Samolot NATO nad Bałtykiem. Zauważył rosyjską "akustyczną czarną dziurę"

Zaawansowany sprzęt zamontowany na portugalskim samolocie rozpoznawczym i patrolowym przeznaczonym do zwalczania okrętów podwodnych P-3C Orion umożliwił wykrycie rosyjskiego okrętu podwodnego na Bałtyku. Według rosyjskich mediów najprawdopodobniej był to B-608 Możajsk należący do Floty Bałtyku. Co to za okręt?