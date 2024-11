MCOTM – StrykerX dowódcą pojazdów bezzałogowych

Coroczna konferencji Association of the United States Army w Waszyngtonie obfitowała w wiele nowości. Swojego rodzaju ciekawą propozycję miał w kieszeni koncern General Dynamics Land Systems (GDLS), prezentując nową koncepcję Strykera Mission Command On The Move (MCOTM) i sprzęt towarzyszący. Jej stworzeniu przyświecała teza, że nowoczesne stanowiska dowodzenia pododdziałami na polu bitwy są zbyt łatwo wykrywane i zbyt łatwo namierzane za pomocą bezzałogowych statków powietrznych. Dlatego też potrzebne jest coś, co samo się będzie bronić i atakować.