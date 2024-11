Pobyt w kosmosie może pogarszać zdolności poznawcze

Naukowcy zbadali 25 astronautów, którzy średnio spędzili na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) sześć miesięcy. Wyniki prac wykazały, że przebywając na ISS astronauci mieli gorszą pamięć, trudniej było im się skupić na zadaniach, a szybkość myślenia i kojarzenia też pozostawiała wiele do życzenia. Jednak naukowcy nie zaobserwowali oznak trwałego pogorszenia funkcji poznawczych u badanych.

Wyniki oraz opis prac ukazał się na łamach pisma "Frontiers in Physiology" ( DOI: 10.3389/fphys.2024.1451269 ).

Przestrzeń kosmiczna to ekstremalne środowisko, ze zmniejszoną grawitacją i silnym promieniowaniem. Niewiele jednak wiadomo na temat tego, jak to środowisko i długoterminowe przebywanie w nim wpływa na zdolności poznawcze astronautów. By uzupełnić te luki w wiedzy naukowcy z NASA przebadali 25 astronautów, którzy spędzili średnio pół roku w kosmosie na pokładzie ISS. Uczeni sprawdzali czy i jakie zmiany nastąpiły u nich w zakresie funkcji poznawczych podczas ich pobytu w kosmosie.