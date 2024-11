Najstarsze pismo na świecie. Ma prawie 5 tys. lat

Na terenie Syrii odkryto gliniane cylindry, które mogą wskazywać, że pismo alfabetyczne jest o pół tysiąclecia starsze, niż dotychczas sądzono. To odkrycie ma ogromne znaczenie dla zrozumienia pochodzenia i rozprzestrzeniania się pisma alfabetycznego na przestrzeni wieków.

Cylindry, odkryte przez zespół z Johns Hopkins University w grobowcu w Syrii, zawierają jedne z najstarszych alfabetycznych zapisów. Datowane na ok. 2400 rok p.n.e., wyprzedzają inne znane pisma alfabetyczne o 500 lat. To odkrycie zmienia dotychczasową wiedzę archeologów na temat pochodzenia alfabetów i ich wpływu na wczesne cywilizacje miejskie.

Prof. Schwartz, specjalizujący się w archeologii Bliskiego Wschodu, prowadził wykopaliska w Tell Umm-el Marra w zachodniej Syrii. To jedno z pierwszych średniej wielkości miast w regionie, gdzie odkryto grobowce z wczesnej epoki brązu.

Wiek grobowców i artefaktów potwierdzono techniką datowania radiowęglowego. Cylindry mają perforowaną budowę, co sugeruje, że mogły być przymocowane do obiektów jako etykiety. Możliwe, że opisywały zawartość naczynia, jego pochodzenie lub właściciela, choć bez możliwości przetłumaczenia pisma pozostaje to spekulacją.