Samolot Comac C919. Chiny rzucają wyzwanie USA i Europie

Prototyp tej maszyny został oblatany w 2017 roku, a pierwszy komercyjny lot odbył się w roku 2023. Choć C919 nie zdążył zdobyć renomy zbliżonej do konkurentów z Europy i Stanów Zjednoczonych, już teraz jest sprzedażowym hitem – portfel zamówień z kilkudziesięciu linii lotniczych to ponad 900 samolotów, z opcją na ponad 100 kolejnych.

Do tej pory powstało zaledwie kilkanaście egzemplarzy tej maszyny, a aktualne moce produkcyjne chińskiego producenta to 10 samolotów rocznie, jednak ambitny plan rozwoju zakłada szybki wzrost skali produkcji. Według Chińczyków już od 2031 roku linię montażową firmy Comac ma opuszczać 20 samolotów C919 miesięcznie .

Comac C919 to chiński odpowiednik Boeinga 737 i Airbusa A320. Dwusilnikowa, wąskokadłubowa maszyna może pomieścić, w zależności od wersji, od 150 do 198 pasażerów. Samolot ma 39 metrów długości, skrzydła o rozpiętości 36 metrów i zasięg od około 4 do 5,5 tysiąca kilometrów.