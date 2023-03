Saab oferuje NATO nowe samoloty wczesnego ostrzegania i dowodzenia

21 lutego br. szwedzka spółka Saab Defence and Security poinformowała, że wysłała odpowiedź na badanie rynku dotyczące nowych samolotów wczesnego ostrzegania i dowodzenia NATO w programie Alliance Future Surveillance and Control (AFSC) oferując samolot GlobalEye klasy AEW&C (Airborne Early Warning and Control) jako potencjalnego następcę floty 14 E-3A Sentry AWACS.