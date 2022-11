USA się zbroi. Kolejne samoloty E-11A BACN dla US Air Force

Zgodnie z informacjami podanymi przez Northrop Grumman , na które powołuje się serwis Zbiam.pl , US Air Force zamówiło dwa dodatkowe samoloty E-11A BACN, ponad te sześć, o których mówi kontrakt zawarty w czerwcu 2021 roku. Cała szóstka ma być dostarczona do 2026, więc kolejnych maszyn można spodziewać się w następnych latach.

Obecnie US Air Force dysponuje trzema maszynami tego typu, które trafiły do linii około 2008 roku. E-11A to zmodyfikowany odrzutowiec biznesowy Bombardier Global Express 6000/BD700-1A10 wyposażony w specjalistyczne przekaźniki komunikacyjne do translacji między taktycznymi łączami komunikacyjnymi i łączami danych.