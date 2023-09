Są niemal niezniszczalne. USA modernizują Bradleye

Ostatnia modyfikacja charakteryzuje się przede wszystkim obecnością nowych systemów optoelektronicznych i przyrządów obserwacyjnych . W połączeniu z systemem zarządzania polem walki Force XXI Battle Command Bridge and Below (FBCB2) pozwalają one o wiele dokładniej określać sytuację na froncie przez załogę Bradleya.

Gwarantuje to m.in. zwiększona do 675 KM moc jednostki napędowej. Ponadto M2A4 jest wyposażony w pomocniczy agregat prądotwórczy (APU) oraz system przeciwdziałania improwizowanym jednostkom wybuchowym. Military Today podaje, że M2A4 Bradley kosztuje ok. 4,35 mln dolarów – nie jest jednak jasne, czy to cena za pojazd zbudowany od nowa, czy sama modernizacja starszego wariantu do najnowszego.