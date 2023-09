Sprzęt, o którym nikt nie mówi. Pomoże zatrzymać szarże Rosjan

W praktyce jednak rzeczony MDK-3 to jeden z najważniejszych pojazdów, mimo że odgrywa zwykle drugoplanową rolę, bowiem nie uczestniczy w bezpośrednich starciach. Pozwala jednak skutecznie zatrzymywać szarże prowadzone przez Rosjan. Poradziecki wóz inżynieryjny, o którym mowa – służy do kopania okopów. Armia ukraińska pokazała na nagraniu, jak sobie radzi w służbie.

Specjalistyczna maszyna Ukraińców – MDK-3

Nagranie opublikowane przez Euromaidan Press na platformie X (dawny Twitter) pokazuje, jak ważnym pojazdem na froncie jest MDK-3. Sprzęt zaprojektowano do kopania okopów – ma temu służyć obecność wirnika z łopatami na hydraulicznym wysięgniku. Jego historia sięga lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to w 1986 r. MDK-3 został włączony do armii ZSRR. Produkcję kontynuowano do 1991 r.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Maszyna waży ok. 40 t i w pozycji operacyjnej mierzy niespełna 11 m. Może w ciągu jednej godziny wykopać okop o długości nawet 200 m, szerokości ok. 3,5 m i głębokości do 2 m. Oznacza to, że w tym czasie wydobywa maksymalnie 800 m sześciennych materiału. Jednostkę napędową w tym inżynieryjnym pojeździe stanowi 12-cylindrowy silnik Diesla generujący moc przekraczającą 700 KM. Pozwala on rozpędzić się konstrukcji do ok. 65 km/h w sprzyjających warunkach. Podczas pracy w terenie naturalnie prędkość jest o wiele niższa.

Budowane przez MDK-3 okopy służą nie tylko do obrony żołnierzy. Wóz może bowiem kopać przestrzeń dla ciężkich pojazdów, np. czołgów. Mortar Investments wyjaśnia, że do obsługi MDK-3 potrzeba maksymalnie pięcioosobowej załogi. Dwóch operatorów w kabinie podczas kopania okopów jest niezbędnych do prowadzenia wozu, natomiast pozostałe trzy osoby nadzorują działania na zewnątrz maszyny.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski