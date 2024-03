Problem dla środowiska zniknie? Ministerstwo zdrowia chce zakazu sprzedaży jednorazowych e‑papierosów

- Te papierosy to rzeczywiście plaga i będziemy chronić szczególnie młodych ludzi - powiedziała podczas wizyty w radiowej Trójce szefowa ministerstwa zdrowia.

Izabela Leszczyna zdradziła, że w resorcie rozpoczęto już odpowiednie prace wraz z ministerstwem finansów, które zmienią podejście do jednorazowych e-papierosów i waporyzatorów. - Ja chciałabym zakazać sprzedaży takich papierosów. Będę o to występować i prosić, by się z moim punktem widzenia zgodziło - stwierdziła.

E-papierosy – problem dla środowiska

W 2023 r. sprzedaż jednorazowych i smakowych e-papierosów wyniosła blisko 100 mln sztuk. "Wzrost sprzedaży jest wykładniczy i przekracza 200 procent rok do roku" - stwierdza w raporcie Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych.

Skąd tak duże zainteresowanie? Odpowiadają za to m.in. przystępna cena (poniżej 30 zł) oraz ogromny wybór smaków, których jest blisko 800. Duże znaczenie ma też praktycznie brak jakiekolwiek kontroli nad dostępnością do tego produktu.

- Jednorazowe e-papierosy to mocny pretendent do tytułu najbardziej szkodliwego dla środowiska i niebezpiecznego produktu konsumenckiego, jaki kiedykolwiek powstał - komentuje Scott Butler, dyrektor Material Focus, brytyjskiej organizacji prowadzącej kampanie na rzecz recyklingu.

Tylko w Wielkiej Brytanii co tydzień wyrzuca się 5 milionów e-papierosów. W środku znajdują się zaś cenne surowce (np. lit i miedź), więc ich wyrzucanie to marnotrawstwo. To również zagrożenie dla środowiska, bo wyrzucone e-papierosy, które są bardzo trudne do recyklingu, mogą zanieczyścić je niebezpiecznymi chemikaliami. I wreszcie to także zagrożenie dla bezpieczeństwa, gdyż źle zutylizowane elektroniczne papierosy mogą powodować pożary (np. w śmieciarkach i zakładach utylizacji odpadów).

Zakaz? Polska nie byłaby pierwsza

Jeśli Polska faktycznie zakaże sprzedaży e-papierosów, nie będzie pierwsza.

Jak wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia, zakazy takie do połowy 2023 r. obowiązywały już w 34 krajach, w tym m.in. Brazylii, Indiach i Tajlandii.

Pod koniec stycznia zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów ogłosiła też wspomniana Wielka Brytania. Ilość dostępnych smaków zostanie zaś drastycznie ograniczona, a sklepy nie będą mogły eksponować ich obok produktów "bliskich" młodym ludziom, jak np. słodycze. Debaty nad wprowadzeniem podobnych regulacji trwają też m.in. w Niemczech, Irlandii, Belgii i Francji.

Z kolei w Chinach, największym producencie e-papierosów na świecie, ich używanie jest bardzo mocno ograniczone i kontrolowane. Zdecydowana większość tego typu produktów jest po prostu eksportowana.

Szkody dla środowiska i zdrowia

"E-papierosy pozostają kontrowersyjne, ponieważ ich długoterminowy wpływ na zdrowie jest nieznany, a także dlatego, że stanowią one potencjalną furtkę do palenia papierosów. Jedno jest jednak pewne: stanowią one rosnące zagrożenie dla środowiska. Dlatego też agencje regulacyjne powinny skupić się nie tylko na skutkach zdrowotnych takich produktów, ale także rozważyć ich wpływ na środowisko" – pisze grupa naukowców z Francji w czasopiśmie medycznym Lancet.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaznacza zaś, że choć długotrwały wpływ palenie e-papierosów faktycznie nie jest w pełni znany, to nie znaczy, że problemu nie ma. Bo ich palenie wciąż może silnie uzależniać i szkodzić zdrowiu.

"Wytwarzają one toksyczne substancje, z których niektóre są znane jako powodujące raka, a niektóre zwiększają ryzyko chorób serca i płuc. Używanie e-papierosów może również wpływać na rozwój mózgu i prowadzić do zaburzeń uczenia się u młodych ludzi. Narażenie na działanie e-papierosów może niekorzystnie wpływać na rozwój płodu u kobiet w ciąży. Narażenie na emisje z e-papierosów stanowi również zagrożenie dla osób postronnych" - wylicza WHO.