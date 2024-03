Jak można pozbyć się szkodliwego mikroplastiku z wody do picia? Sposób jest banalnie prosty

Choć sposób zademonstrowany przez naukowców jest skuteczny i banalnie prosty, nie brak jednak głosów, że działania powinny skoncentrować się na czymś innym. Pisząc konkretniej: powinniśmy dążyć do rozwiązania problemu mikroplastiku w wodzie pitnej na długo przed tym, zanim trafi on do domów. – Powinniśmy zastanowić się nad modyfikacją stacji uzdatniania wody pitnej, tak aby usuwały one mikroplastik – komentuje na łamach New Scientist Caroline Gauchotte-Lindsay z Uniwersytetu w Glasgow.

Warto więc dodać, że właśnie w tym kierunku zmierza Unia Europejska. Pod koniec stycznia osiągnięto porozumienie między europarlamentem a Radą UE (przedstawiciele rządów państw członkowskich) w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Porozumienie zakłada m.in. wprowadzenie zasady "zanieczyszczający płaci". Po wejściu w życie przepisów firmy sprzedające leki i kosmetyki będą musiały pokryć co najmniej 80 proc. dodatkowych kosztów niezbędnych do pozbycia się drobnych substancji zanieczyszczających ścieki miejskie. – Dzięki temu nasza woda będzie czystsza i będzie chronić nasze zdrowie – mówi Virginijus Sinkevičius, unijny komisarz ds. środowiska.

Istotnych zmian z perspektywy jakości dostarczanej do naszych kranów wody zaplanowano jednak więcej. Do 2035 r. kraje UE będą musiały usunąć materię organiczną ze ścieków komunalnych przed wypuszczeniem jej do środowiska we wszystkich społecznościach liczących powyżej 1 tys. mieszkańców. Do 2045 r. będą musiały zaś usunąć azot i fosfor we wszystkich oczyszczalniach obejmujących ponad 10 tys. osób, jeśli będzie istniało zagrożenie dla środowiska lub zdrowia.