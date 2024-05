Próbowali ujarzmić prawa natury: "dusiliśmy się i głodowaliśmy!"

– Do wielkiej tragedii dojdzie, ale róbmy wszystko, by była ona jak najmniejsza. Nie łudźmy się natomiast, że zachowamy planetę w stanie, który zapewni nam wygodne i bezpieczne życie. To jest już niemożliwe. Jesteśmy za daleko na ścieżce, która prowadzi do zniszczenia – powiedział prof. Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w książce "Odwołać katastrofę". I dodał, że wydaje nam się, że możemy zapanować nad światem, tymczasem wobec tajemnicy życia jesteśmy… malutcy.

Przykładów na to nie brakuje. Jednym z najciekawszych jest historia "sztucznej Ziemi", którą Amerykanie próbowali zbudować za prawie 200 milionów dolarów na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku. – To eksperyment, który warto odkrywać na nowo. Biosfera 2 może mieć do zaoferowania ważne lekcje dotyczące tego, jak zarządzać Biosferą 1 – naszą planetą – pisał o niej jakiś czas temu Carl Zimmer na łamach "The New York Times". I rzeczywiście są w tej historii różne lekcje. A najlepsza płynie z tego, jak skończył się eksperyment oparty o przekonanie, że mamy dość wiedzy, by ujarzmić prawa natury.

Odwołać katastrofę 1. Wielkie wymieranie z prof. Piotrem Skubałą

Sztuczna Ziemia za 200 milionów dolarów!

Ojcem Biosfery 2 był John Allen. Ekolog systemowy, który postanowił podjąć próbę odtworzenia najważniejszych systemów Ziemi w sztucznym i zamkniętym środowisku. Tak by stworzyć świat odcięty od tego co na zewnątrz, w którym ludzie będą mogli żyć dowolnie długo. Przyświecały mu dwie motywacje. Jedną było to, że dostrzegał pogarszający się stan środowiska naturalnego i uważał, że mądrym pomysłem będzie nauczenie się, jak budować miejsca, w których da się ludziom zapewnić wszystko to, czego potrzebują do życia: od powietrza, przez żywność do czystej wody. Na wszelki wypadek i na przyszłość. Druga miała charakter… kosmiczny. Lata 80. XX wieku były czasem, kiedy trwał jeszcze wyścig kosmiczny między największymi światowymi mocarstwami, sukcesy święcił Star Trek, a ludzie uważali, że podróż na Marsa i dalej w przestrzeń międzyplanetarną jest kwestią kilkunastu lat.

John Allen i jego współpracownicy przyjrzeli się temu, na jakim etapie są prace nad międzygalaktycznymi podróżami i zorientowali się, że o ile prace nad napędami i wahadłowcami idą już pełną parą, to o wiele mniej uwagi poświęca się systemom podtrzymywania życia w kosmosie. Traktując je nieco po macoszemu w myśl zasady, że proste odtworzenie tego, co jest wokół nas i zapewnienie, że będzie to wystarczająco dobrze działać, nie może być zbyt trudne. I to podsunęły im pomysł, by Biosferę 2 sprzedać przede wszystkim jako pracę nad systemami podtrzymywania życia, które ludzkość będzie mogła wykorzystać w czasie swoich kosmicznych podróży oraz budowania pozaziemskich kolonii.

To było na tyle atrakcyjne, że jeden z teksańskich nafciarzy Ed Bass postanowił wyłożyć na projekt 150 milionów dolarów. Liczył, że zarobi na naukowych odkryciach, które zostaną dokonane przy tworzeniu sztucznego świata. Resztę dołożyli inni sponsorzy i w 1987 roku można było zacząć realizację Biosfery 2. Sam pomysł miał dość proste założenia. Postanowiono zbudować pokaźny budynek, w którym specjaliści mieli odtworzyć wszystkie kluczowe systemy Ziemi. Tak, by osiem osób, o których mówiono biosferianie, mogło wewnątrz przeżyć dwa lata bez żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym.

Biosfera 2 miała być szczelnie zamknięta. Tak, by nawet woda do picia i powietrze do oddychania było wytwarzane wewnątrz. Nie wspominając o jedzeniu, które biosferianie mieli sobie zapewnić samodzielnie uprawiając rośliny i hodując zwierzęta wewnątrz gigantycznej kopuły. Nadzieje i oczekiwania były ogromne. Liczono na przełomy naukowe, nowe technologie, które dałoby się wykorzystać w podróżach kosmicznych oraz dowody na to, że rozumiemy, jak działa planeta, na której mieszkamy. – To może być najważniejszy projekt naukowy wszechczasów – mówił na przykład Carl Hodges z Uniwersytetu Arizony w rozmowie z magazynem Discover. Podobnie mówiło wielu innych.

A wszystkiemu bacznie przyglądały się media, dla których był to szalenie atrakcyjny temat. O zainteresowaniu dużo mówi potańcówka, którą zorganizowano przed zamknięciem biosferian wewnątrz sztucznego świata. Na tę przyszły 2000 ludzi. W tym – pisał Carl Zimmer – Woody Harrelson.

"Jesteśmy głodni i dusimy się"

Prace nad zbudowaniem Biosfery 2 trwały cztery lata. W tym czasie trzeba było zadbać nie tylko o budynek, ale też to, by wewnątrz niego znalazło się wszystko, co niezbędne do działania biologicznych, chemicznych i fizycznych mechanizmów ziemskiego ekosystemu. Postarano się o pomoc autorytetów ze świata nauki, które podpowiadały, jak osiągnąć samowystarczalność takiego sztucznego świata. Sprowadzono tysiące gatunków roślin i zwierząt z całego świata. Ich wspólna "praca" miała zapewnić sprawne działanie kluczowych mechanizmów wewnątrz kopuły. I dostarczanie wszystkiego tego, co jest efektem działania ekosystemów – czystej wody, powietrza, którym da się oddychać i stabilnego klimatu.

Sami autorzy projektu wspominali o tym, że liczą, iż po sukcesie Biosfery 2 kolejną zbudują już na orbicie, by później przenieść się na Księżyc i Marsa. A jak im poszło? Najpierw pojawiły się problemy z żywnością – uprawom nie sprzyjał wytworzony wewnątrz klimat. Między innymi. Biosferianie, którzy oczywiście nie chcieli umierać z głodu, musieli więc sięgnąć po zapasy, które przezornie dla nich przygotowano i ukryto wewnątrz na wszelki wypadek. Z uprawami był też taki problem, że szybko stracono wszystkie pszczoły, więc pojawił się problem z zapylaniem roślin. Wyginęły też kolibry, które także wprowadzono do Biosfery 2. Nicienie – wyliczał Carl Zimmer w artykule "Zagubiona historia jednego z najdziwniejszych eksperymentów naukowych" – i roztocza zaczęły atakować rośliny. A ludzie musieli opędzać się od karaluchów, których wewnątrz kopuły namnożyło się zdecydowanie zbyt dużo.

Wreszcie załamał się klimat, bo w ekosystemie pojawiło się zbyt wiele bakterii, które konsumowały tlen w tempie, którego nie przewidziano. Jego zawartość w powietrzu szybko spadła do poziomu znanego z wysokogórskich szczytów, co fatalnie odbiło się na załodze biosferian. Uznano, że zdrowie ośmiu uczestników eksperymentu jest zagrożone na tyle, że trzeba do kopuły wpompować tlen z zewnątrz.

I tak zrobiono.

W filmie dokumentalnym "Spaceship Earth" ("Statek kosmiczny Ziemia" – red.) słychać, jak jedna z uczestniczek opowiada o tych wydarzeniach, mówiąc po prostu: "dusiliśmy się i byliśmy głodni".

Wszystko to spowodowało, że Biosferę 2 okrzyknięto porażką. Trudno by było inaczej, skoro – jak podsumowywała cytowana przez Zimmera Rebecca Stewart z Uniwersytetu Lund – wydano 200 milionów dolarów, za które nie udało się zapewnić "wystarczającej ilości powietrza, wody pitnej i żywności dla zaledwie ośmiu ludzi". Choć nie brakuje i takich, którzy mówią, że był to sukces o tyle, że z historii Biosfery 2 i tego, co działo się w niej, można się nauczyć wielu bardzo wartościowych rzeczy.

Najwięcej być może z tego, jak się skończyła.

Więcej betonu niż życia

Współcześni ludzie mają tendencję do tego, by myśleć, że światem natury – tak jak wszystkim innym – da się zarządzić, że potrafimy to zrobić. Tymczasem nie potrafimy. O Biosferze 2 opowiedział mi prof. Piotr Skubała, z którym rozmawiałem przeprowadzając wywiady do książki "Odwołać katastrofę".

– Nie potrafimy kontrolować tak skomplikowanych rzeczy jak ekosystemy. Liczba zależności w przyrodzie jest tak wielka, że wobec tajemnicy życia jesteśmy malutcy. Musimy być bardzo ostrożni, gdy ingerujemy w przyrodę. Nie znamy większości gatunków. Znamy mniej niż dwa miliony z nich. A na Ziemi żyje ich od piętnastu do stu milionów. Ja się na przykład zajmuję roztoczami. Znamy około pięćdziesięciu tysięcy gatunków roztoczy, a szacuje się, że może ich być nawet ponad milion. A zatem mamy wiedzę o zaledwie kilku procentach. Z innymi grupami organizmów jest podobnie – opowiadał o tej lekcji. – Jeszcze mniej wiemy o relacjach i współzależnościach spajających ekosystemy. Dlatego próba zbudowania drugiej Ziemi przekracza nasze możliwości. Za mało wiemy o życiu i funkcjonowaniu biosfery – dodawał.

Mimo to bez większych hamulców eksperymentujemy na żywym organizmie. A skala tych eksperymentów jest gigantyczna. Jest już na przykład na świecie tak, że tzw. technomasy – a więc wszystkiego tego, co wytwarza człowiek: betonu, plastiku, stali, itd… – jest więcej niż życia na Ziemi. – Na jeden metr kwadratowy planety przypada już jeden kilogram betonu. Łącznie z oceanami. Prognozy wskazują, że przy takim tempie wzrostu do 2030 roku waga technomasy będzie trzy razy większa niż waga żywych stworzeń. My to zauważamy na co dzień. Idziemy na spacer i co widzimy? Stały rozwój. A to oznacza, że jest więcej betonu, plastiku i zanieczyszczonego powietrza, a mniej drzew – opowiadał mi prof. Piotr Skubała. Jednocześnie masa dzikich kręgowców to już tylko trzy procent żywych stworzeń.

A używane przez nas pestycydy oraz to w jaki sposób gospodarujemy Ziemią i "zarządzamy" klimatem, doprowadziło do tego, że w świecie owadów odbywa się właśnie prawdziwa zagłada i badania pokazują, że wystarczyło kilka dekad byśmy stracili ponad połowę z nich. Na ogół, bo są miejsca, gdzie owadów jest mniej o ponad 90 procent. Tak jest choćby w lasach tropikalnych, w których starano się to mierzyć.

Bardzo podobnie jak w przypadku Biosfery 2, w której padły pszczoły.

Co może z tego wyniknąć?

Ignorujemy to, bo przeciwdziałanie tym stratom wymagałoby od nas podjęcia działań. Jednocześnie myślimy, że będziemy w stanie zapanować nad skutkami tego, co może się wydarzyć na skutek zniszczenia przyrody i na przykład wytępienia zapylaczy. Jesteśmy w to w stanie wierzyć głównie dlatego, że nie znamy się na zależnościach przyrody i nie rozumiemy skali złożoności jej mechanizmów.

Ale są przecież także ludzie, którzy się na tym znają i rozumieją, co dzieje się ze światem. I oni nie są optymistami. Mówią raczej, że jesteśmy jednocześnie potężni i bardzo słabi. Na tyle potężni, by świat, w którym żyjemy zmieniać nawet na poziomie biologii, chemii i fizyki. Ale za słabi, by zapanować nad skutkami zmian, które sami wywołujemy. Efektem – mówią – będzie to, że stracimy złudzenie kontroli.