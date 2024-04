Hit polskiej zbrojeniówki. Jack-S, czyli Piorun w wersji dla zagranicznych klientów

Pomimo braku do dnia dzisiejszego decyzji polskiego MON-u co do ewentualnych zamówień zestawów Pirat dla Sił Zbrojnych RP, wzrastające zainteresowanie tym rozwiązaniem ze strony potencjalnych klientów zagranicznych spowodowało, że w 2023 podjęto decyzję o opracowaniu na potrzeby eksportowe zestawu przeciwpancernego stanowiącego dalsze rozwinięcie know-how Pirata, który otrzymał pośrednio nawiązującą do pierwowzoru nazwę Jack-S. Inną motywacją do prowadzenia dalszych prac była również chęć zastosowania nowszych, alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych w podzespołach rakiety i wyrzutni.