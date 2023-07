Włochy dołączają do programu budowy pocisku FC/ASW

Przedstawiciele Włoch podpisali porozumienie w sprawie dołączenia tego państwa do międzynarodowego programu rozwoju nowego pocisku manewrującego i do zwalczania okrętów FC/ASW (Future Cruise / Anti-Ship Weapon). Realizowany przez koncern MBDA program był do tej pory finansowany jedynie przez Wielką Brytanię i Francję.

Umowę o współpracy podpisali, podczas Paris Air Show, przedstawiciele trzech narodowych dyrekcji do spraw uzbrojenia: gen. broni Luciano Portolano, sekretarz generalny obrony i narodowy dyrektor ds. uzbrojenia Włoch, Andy Start, dyrektor generalny DE&S ds. uzbrojenia w Wielkiej Brytanii oraz Emmanuel Chiva, dyrektor francuskiej Dyrekcji Generalnej ds. Uzbrojenia.

Uczestnictwo w programie FC/ASW zapewni wszystkim trzem państwom uzyskanie nowej generacji własnych zdolności do zwalczania celów na dalekich odległościach i potężny oręż do walki z zaawansowanymi technicznie okrętami przeciwnika. Program będzie wspierał strategiczną współpracę trzech krajów w obszarze technologii rakietowych, pod auspicjami MBDA jako europejskiego lidera branży zbrojeniowej.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z chęci przyłączenia się Włoch do programu FC/ASW. Będąc orędownikiem europejskiej współpracy obronnej – poprzez dzielenie się technologiami, zdolnościami i wiedzą fachową między naszymi krajami – cieszymy się, że list intencyjny otwiera drzwi dla wiedzy specjalistycznej zgromadzonej w naszym włoskim oddziale, która może zostać wykorzystana w pracach na rzecz zapewnienia Europie prawdziwie strategicznych zdolności obronnych. Program FC/ASW zaspokoi potrzeby operacyjne włoskich, brytyjskich i francuskich sił zbrojnych w zakresie uderzeń głębokich i zwalczania okrętów przeciwnika przez kilka nadchodzących dekad – powiedział Eric Beranger, dyrektor generalny MBDA.

Wizja artystyczna pocisku FC/ASW © MBDA

Program FC/ASW ruszył jako efekt wzmocnienia brytyjsko-francuskich relacji obronnych, ustalonego w traktatach Lancaster House z 2010 r. W zeszłym roku francuska Dyrekcja Generalna ds. Uzbrojenia (DGA) i brytyjska agencja Defence Equipment & Support (DE&S) podpisały umowę międzyrządową oraz związane z nią kontrakty, które zapoczątkowały fazę analiz dla FC/ASW. Cele stawiane przed FC/ASW są bardzo ambitne. Wojskowi chcieli w jednym pocisku uzyskać zdolność do niszczenia celów lądowych i morskich, w tym celów umocnionych i systemów obrony powietrznej na bardzo dużych odległościach i w coraz bardziej skomplikowanym środowisku walki.

Prace rozpoczęto oficjalnie w 2017 r. FC/ASW ma zastąpić w siłach zbrojnych Wielkiej Brytanii i Francji kilka typów pocisków do różnych zastosowań. W Wielkiej Brytanii ma być następcą pocisków manewrujących Storm Shadow i pocisków przeciwokrętowych AGM-84 Harpoon, a we Francji ma zastąpić pociski manewrujące SCALP i pociski przeciwokrętowe Exocet. W rezultacie odmiennych wymagań przy zwalczaniu celów lądowych i okrętów wojennych w ramach programu FC/ASW na wspólnej bazie mają powstać dwa rodzaje pocisków. Pierwszy o dużym zasięgu, z cechami obniżonej wykrywalności i latający z prędkością poddźwiękową i drugi: bardzo manewrowy, osiągający wysoką prędkość naddźwiękową lub wręcz hipersoniczną, ale o mniejszym zasięgu.

Przedstawiciele Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii podpisują umowę o współpracy przy pocisku FC/ASW © MBDA

Włosi dołączają do programu przede wszystkim myślą o pocisku manewrującym dalekiego zasięgu. Już w 2020 r. dowódca włoskiej marynarki wojennej, adm. Giuseppe Cavo Dragone, wskazywał na konieczność pozyskania dla floty pocisków oferujących zdolność do atakowania celów położonych w głębi terytorium przeciwnika. Miałyby one stanowić uzbrojenie przyszłych niszczycieli typu DDX oraz okrętów podwodnych typu 212NFS. Również włosie siły powietrzne będące dzisiaj użytkownikiem pocisków Strom Shadow za kilkanaście lat będą musiały je wymienić na nowszy rodzaj amunicji.

Jeśli chodzi o pociski przeciwokrętowe Włosi są w trakcie opracowywania własnej konstrukcji nazwanej Teseo Mk2/E. Realizacją tego programu zajmuje się włoski oddział MBDA. Jego włączenie do programu brytyjsko-francuskiego otwiera drogę do wykorzystania w pracach na FC/ASW rozwiązań opracowanych już dla pocisku włoskiego. Szczególnie cenna ma być dwuzakresowa głowica naprowadzająca opracowywana dla Teseo Mk2/E wspólnie przez MBDA i Leonardo. Będzie ona wyposażona w nowoczesny radar z anteną AESA zabezpieczoną przed środkami walki elektronicznej oraz czujnik podczerwieni.

Wizualizacja pocisku Teseo Mk2/E, którego elementy mogą być wykorzystane w FC/ASW © MBDA

W odniesieniu do celów lądowych ma być bronią o znaczeniu operacyjnym, jeśli nie strategicznym. Podobnie jak dzisiejsze pociski manewrujące będzie przeznaczony do zwalczania szczególnie ważnych celów na zapleczu przeciwnika, jak stanowiska dowodzenia, bazy logistyczne, magazyny broni masowego rażenia czy kluczowa infrastruktura. Natomiast pocisk hipersoniczny ma być przeznaczony szczególnie do zwalczania okrętów wojennych dysponujących w dzisiejszych czasach zaawansowanymi środkami obrony przeciwrakietowej. Za opracowanie napędów spełniających dwa tak różne wymagania odpowiada konsorcjum firm Rolls-Royce i Safran.

Pocisk manewrujący Storm Shadow © MBDA | © MBDA / Né un 15 février

W zasadzie to wszystko co w tej chwili wiadomo na temat nowych pocisków. Program cały czas znajduje się w fazie koncepcyjnej. W tym roku ma dojść do ostatecznego zatwierdzenia wymagań i koncepcji pocisku. Zgodnie z harmonogramem w przyszłym roku na się zacząć właściwe projektowanie FC/ASW. Wersja przeciwokrętowa ma wejść do służby w 2028 r., a pocisk manewrujący dwa lata później.