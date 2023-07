Wiemy więcej o przyszłych japońskich niszczycielach

Na tym nie koniec. W maju resort obrony zamówił w korporacji stoczniowej Japan Marine United (JMU) przygotowanie oceny stopnia wyciszenia układu napędowego i ogólnych właściwości stealth. Co ciekawe, JMU ma również przygotować szczegółowy projekt drugiego okrętu . Łączna wartość tej umowy ma wynosić 700 milionów jenów (21 milionów złotych).

To zastanawiające informacje. W przypadku zamówień dłuższych serii okrętów jednego typu regułą jest rozdzielanie budowy między kilka stoczni. W ten sposób przyspieszany jest proces wdrażania kolejnych jednostek do służby, a każda stocznia dostaje swój kawałek tortu. Dziwi natomiast zlecenie JMU przygotowania projektu drugiego niszczyciela. Otwiera się tutaj pole do licznych spekulacji i pojawia wiele pytań.