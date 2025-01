Najnowsze czołgi Abrams w Polsce. 28 pojazdów już na miejscu

Polska się zbroi. Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON przekazał w sobotę 18 stycznia 2025 r. informację o dostarczeniu do naszego kraju 28 czołgów wersji M1A2SEPv3 Abrams. Pojazdy mają przejść przegląd, a następnie zostać skierowane do służby w Wojsku Polskim.

Dostarczone do Polski Abramsy to dopiero początek. Jak przekazał Kosiniak-Kamysz, docelowo mamy kupić 250 egzemplarzy tych amerykańskich czołgów.

M1A2SEPv3 to najnowsza wersja tych amerykańskich pojazdów, produkowanych od 1980 r. W tej wersji szczególną uwagę zwrócono na udoskonalenie możliwości systemu elektrycznego i poprawę systemów komunikacyjnych. Jednakże, to tylko część wielu modyfikacji wprowadzonych w celu ulepszenia tych legendarnych maszyn w porównaniu do wcześniejszych modeli M1A2.