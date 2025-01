Chcą wskrzesić mamuta. W grze ponad miliard złotych

Mamuty, dodo i wilkowór tasmański mogą wrócić do życia. Colossal Biosciences pozyskało już 435 mln dolarów na projekt, mający wskrzesić wymarłe gatunki. Inwestorzy przekazali już naprawdę ogromny kapitał na ten cel, choć do tej pory firma nie wygenerowała żadnych przychodów.

Colossal Biosciences zajmuje się mapowaniem genomu gatunku a następnie porównywaniem go z żyjącymi krewnymi. W przypadku mamuta włochatego jest to słoń azjatycki. Lamm twierdzi, że fazę tę ukończono w przypadku mamuta i wilkowora tasmańskiego.

Naukowcy teraz używają narzędzia CRISPR do edycji genów, by wprowadzić zmiany w komórkach słonia azjatyckiego. W ostatnim etapie komórki te zostaną umieszczone w komórce jajowej, a zarodek wszczepiony słonicy, która urodzi mamuta. Colossal w ramach projektu tworzy różne technologie, w tym m.in. sztuczne macice, które mogą przydać się do rozmnażania zwierząt.