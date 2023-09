Tajwan ma problem. Muszą modernizować część swojej armii

Siły powietrzne Republiki Chińskiej czekają obecnie na dostawy samolotów bojowych F-16V. Niestety wiadomo już, że producent nie zdoła dotrzymać terminu, co dla Tajpej oznacza spory problem, gdyż pozostające obecnie w służbie Mirage'e 2000-5 coraz pilniej wymagają zastąpienia. A skoro nie da się ich zastąpić w przewidzianym terminie, trzeba będzie zadbać o to, aby wciąż nadawały się do służby.