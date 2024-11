Próba ogniowa ukraińskiej fregaty. Zakończyła się sukcesem

Korweta typu Ada to okręt wielozadaniowy zoptymalizowany do działania w strefie przybrzeżnej ze szczególnym naciskiem położonym na zwalczanie okrętów podwodnych. Jednostka ma 99 m długości i wyporność 2400 t. Prędkość maksymalna sięga 29 w, a zasięg wynosi 3500 mil morskich.

Na marginesie można dodać, że armaty tego rodzaju zainstalowane na włoskich okrętach wojennych są często wykorzystywane na M. Czerwonym do niszczenia dronów i pocisków wystrzeliwanych przez milicję Huti. Może to być zdolność szczególnie cenna dla Ukraińców, ponieważ Rosjanie również często wykorzystują takie środki napadu powietrznego.

Z kolei Gokdeniz to podwójna armata przeciwlotnicza o szybkostrzelności do 1100 strzałów na minutę. Jest to broń obrony bezpośredniej o zasięgu 4-6 km zoptymalizowana do zestrzeliwania dronów, pocisków manewrujących i pocisków przeciwokrętowych. Wystrzeliwane naboje odłamkowe tworzą obłok drobnych elementów, z którymi zderzają się, eksplodując, pociski zmierzające w stronę okrętu.