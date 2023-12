Sąsiad Polski się zbroi. Zamówił dodatkowe NASAMS-y

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez litewski resort obrony rozpoczęto w ten sposób drugą fazę programu mającego zwiększyć możliwości litewskiej obrony przeciwlotniczej. Przedmiotem umowy będą elementy systemu NASAMS, pakiet szkoleniowy i logistyczny. Dodatkowo przewiduje się integrację nowo zakupionych elementów systemu ze znajdującymi się w służbie, w tym RB 70.

– Znacząco wzmacniamy litewskie zdolności obrony powietrznej – powiedziała wiceministerka obrony Greta Monika Tučkutė. – Decyzję o kolejnym zakupie systemu NASAMS podjęto uchwałą Rady Zasobów Obronnych przy ministrze obrony narodowej, a głównym argumentem przemawiającym za podjęciem tej decyzji jest fakt bezproblemowej eksploatacji systemu w litewskich siłach zbrojnych. Dodatkowe systemy nie sprawią zatem problemów z ich wdrożeniem.

Pierwszą umowę dotyczącą pozyskania norweskich NASAMS-ów III rząd w Wilnie podpisał w 2017 roku. Zamówiony system trafił na Litwę w 2020 roku, a po pomyślnym zakończeniu procesu szkolenia personelu osiągnął gotowość operacyjną w ubiegłym roku. Litwini otrzymali dwie baterie. Każda z nich składa się z czterech wyrzutni, stacji radiolokacyjnej AN/MPQ-64 Sentinel, pojedynczego pojazdu dowodzenia i kierowania ogniem oraz wozu z głowicą optoelektroniczną służącą do obserwacji i naprowadzania ognia. Obecnie posiadane systemy na mocy zawartej dziś umowy zostaną do doprowadzone do najnowszego standardu.

NASAMS pozwala na likwidację celów na dystansie około 25 kilometrów przy zastosowaniu rakiet AIM-120 AMRAAM lub 40 kilometrów przy użyciu AMRAAM-ów w odmianie ER. System może korzystać także z pocisków AIM-9X Sidewinder.

Znaczący krok przy budowie swojej opl poczynili również Łotysze. Na początku miesiąca niemiecki Diehl Defence poinformował o podpisaniu umowy wykonawczej w sprawie pozyskania systemu przeciwlotniczego IRIS-T SLM.

We wrześniu ministrowie obrony Łotwy i Estonii, Ināra Mūrniece i Hanno Pevkur, poinformowali o podpisaniu wspólnej umowy ramowej z niemiecką spółką dotyczącej kupna IRIS-T. Zawarta umowa opiewa na kwotę 600 milionów euro. Do publicznej informacji nie podano, ile systemów kupi Ryga i co dokładnie wejdzie w ich skład. Pojedyncza bateria składa się z centrum dowodzenia TOC z systemem kierowania ogniem, stacji radiolokacyjnej TRML-4D oraz trzech wyrzutni pocisków IRIS-T.

Pozyskanie IRIS-T SLM będzie ogromnym skokiem jakościowym dla sił zbrojnych Łotwy. Dotąd państwo to dysponowało wyłącznie obroną przeciwlotniczą bardzo krótkiego zasięgu, którą stanowią systemy przeciwlotnicze RBS 70, mogące zwalczać cele oddalone o 10 kilometrów na wysokości około 5 kilometrów.

IRIS-T SLM jest znacznie bardziej zaawansowanym systemem o nieporównywalnie większych możliwościach. Może zwalczać cele oddalone o nawet 40 kilometrów na wysokości do 20 kilometrów. Dodatkowo jest to system wielokanałowy, co pozwala zwalczać kilka celów jednocześnie. Diehl w komunikacie pochwalił się, że w Ukrainie system jednocześnie poraził dwanaście celów.