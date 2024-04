Ruszyła produkcja haubic dla Australii. Polska kupiła takie same

Do sprawy powrócono w 2019 r., gdy przed wyborami premier Scott Morrison ogłosił zakup 30 armatohaubic K9 wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym. Wtedy jeszcze nie podawano konkretnego harmonogramu realizacji umowy. We wrześniu 2020 r. minister obrony Linda Reynolds ogłosiła rozpoczęcie konkretnych negocjacji z Hanwha Defense Australia dotyczących lokalnej produkcji 30 haubic i 15 wozów amunicyjnych w ramach programu Land 8116 Phase 1 Protected Mobility Fires. Produkcja miała być zlokalizowana w należącej do Hanwhy fabryce w Geelong w stanie Victoria.