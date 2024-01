Nadbałtycki kraj wyda fortunę. Zbroi się w Himarsy

– Podpisaliśmy ze Stanami Zjednoczonymi umowę na zakup wyrzutni HIMARS. Ich dostawa znacznie zwiększy siłę ognia naszych sił zbrojnych. To także kolejny ważny krok wzmacniający strategiczne partnerstwo pomiędzy Łotwą i USA oraz rozwijający zdolności obronne NATO – powiedział łotewski minister obrony Andris Sprūds.

– Jestem przekonany, że systemy HIMARS odegrają znaczącą rolę w odstraszaniu potencjalnych agresorów i obronie Łotwy. To jasny sygnał dla wszystkich potencjalnych napastników: Stany Zjednoczone i Łotwa bardzo poważnie traktują zobowiązanie do obrony każdego centymetra kwadratowego terytorium NATO – dodał amerykański ambasador na Łotwie Christopher Robinson.

Łotwa nie jest jedynym państwem na wschodniej flance NATO, które postawiło na HIMARS-y. Na ich zakup zdecydowały się niemal wszystkie państwa regionu, poza Łotwą są to: Litwa, Estonia, Polska i Rumunia.

Największe zamówienie na systemy HIMARTS złożyła Polska. W 2019 r. zamówiono pierwszą partię 18 wyrzutni w konfiguracji producenta, to jest zainstalowanych na amerykańskich samochodach ciężarowych Oshkosh M1140. Kontrakt obejmował również 300 pocisków GMLRTS i ATACMS.

Natomiast 11 września 2023 r. minister Mariusz Błaszczak zatwierdził nową umowę ramową na pozyskanie elementów wyrzutni rakietowych M142 HIMARS na potrzeby systemu HOMAR-A. Przedmiotem umowy jest dostawa 486 wyrzutni na potrzeby 27 dywizjonów artylerii rakietowej systemu HOMAR-A, a także pakietów logistycznego i szkoleniowego. Strona amerykańska zapewni również wsparcie techniczne. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie dostaw przewidywane jest od 2025 r. W tym wypadku Amerykanie dostarczą same wyrzutnie i niezbędne wyposażenie, które zostaną zainstalowane na polskich ciężarówkach Jelcz.

Wyrzutnie HIMARS chciały kupić również Węgry. Ich zapytanie z 2022 r. pozostało bez odpowiedzi ze strony amerykańskiej. W czerwcu 2023 r. senator Jim Risch ujawnił, że sprawa została zablokowana z powodu braku zgody Węgier na przyjęcie Szwecji do NATO. W odpowiedzi na te informacje Węgry ogłosiły, że nigdy się nie starały o zakup M142.

M142 HIMARS to lekki system artylerii rakietowej posadowiony na samochodzie ciężarowym wysokiej mobilności. Ten amerykański system jest instalowany na samochodach Oshkosh M1140. W wyrzutni zmieści się zestaw sześciu rakiet GMLRS o zasięgu ok. 80 km lub pojedynczy pocisk operacyjno-taktyczny ATACMS o zasięgu 300 km. Duży zasięg ognia umożliwia skuteczne rażenie celów w głębi ugrupowania przeciwnika, a także pozwala na odsunięcie stanowisk ogniowych od linii styczności wojsk, co pozytywnie wpływa na ich przeżywalność na polu walki. Wyrzutnie HIMARS mogą wykorzystywać kilka typów amunicji.