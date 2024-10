Nowy europejski system przeciwlotniczy. To coś, czego potrzeba

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Wojna w Ukrainie na nowo uświadomiła państwom zachodnim wagę mobilnych systemów obrony przeciwlotniczej zdolnych do obrony wojsk rozwiniętych w polu lub w czasie przemarszu przed atakami ze strony dronów, samolotów i śmigłowców. Po zakończeniu zimnej wojny ten segment uzbrojenia był za zachodzie pozostawiony na uboczu, ale od 2022 r. przemysł oferuje kolejne konstrukcje tej klasy. Jedną z koncepcji, która ma szansę wejść do uzbrojenia zaprezentował BAE Systems.

W wojnie w Ukrainie każdego miesiąca zestrzeliwane są tysiące dronów różnych klas i typów. Masowe zastosowanie tego uzbrojenia jest największą zmianą na polach bitew od dawna. Dostrzegając lukę w swoim systemie przeciwlotniczym Szwecja poszukuje innowacyjnych rozwiązań pozwalających zabezpieczyć się przed tym zagrożeniem, a jednocześnie efektywnym ekonomicznie. Owszem, drony można zwalczać efektywnie pociskami rakietowymi, ale koszt takiego pocisku wielokrotnie przewyższa koszt drona. Z tego powodu lepszym rozwiązaniem są systemy artyleryjskie.

Nowy system przeciwlotniczy

W czasie konferencji wojsk lądowych USA odbywającej się w Waszyngtonie BAE Systems podpisał ze szwedzkim urzędem zamówień obronnych (Försvarets materielverk, FMV) list intencyjny w sprawie wspólnego opracowania systemu przeciwlotniczego Tridon Mk 2. Ma on zwiększyć ochronę szwedzkich wojsk lądowych przed środkami napadu powietrznego, zwłaszcza dronami.

Tridon Mk 2 został opracowany w odpowiedni na masowe użycie Tridon Mk 2 został opracowany w odpowiedni na masowe użycie dronów w wojnie w Ukrainie © BAE Systems

Koncepcja systemu została po raz pierwszy zaprezentowana przez BAE Systems w czerwcu 2024 r. na targach Eurosatory w Paryżu. Jest to system modułowy możliwy do zainstalowania na wielu typach platform mobilnych i stacjonarnych. Może być przeznaczony zarówno do ochrony wojsk jak i cywilnych obiektów infrastruktury krytycznej.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Bo zdrowie jest najważniejsze! Biohacking w służbie ludzkości - Historie Jutra napędza PLAY #2

Podstawą systemu Tridon Mk 2 jest armata automatyczna Bofors 40 mm L/70, która wywodzi się ze słynnej 40-mm armaty z lat 30. XX w. Armata charakteryzuje się szybkostrzelnością na poziomie 300 strzałów na minutę i efektywnym zasięgiem 12 km. Zapas amunicji wynosi 100 nabojów: 30 gotowych do strzału w podstawowym magazynku i 70 w magazynku zapasowym.

Kluczowym elementem jest zastosowana amunicja. Tridon Mk 2 będzie przystosowany do strzelania odłamkową amunicją programowalną Bofors 3P z zapalnikiem zbliżeniowym. Pozwala ona na atakowanie kilku celów jednocześnie bez konieczności zmiany amunicji, na przykład poprzez ustawienie różnych przedziałów czasowych detonacji, co umożliwia zwalczanie celów na różnych dystansach. Co więcej system pozwala na strzelanie różnymi rodzajami amunicji w jednej salwie.

Tridon Mk 2 bazuje na armacie Bofors kal. 40 mm korzeniami sięgającej jeszcze czasów dwudziestolecia międzywojennego © BAE Systems

System kierowania ognia dostarcza firma Chess Dynamics. Zastosowano odmianę systemu Hawkeye Air Defence składającego się z kamery termowizyjnej wysokiej rozdzielczości połączonej z kamerą światła dziennego z funkcją automatycznego śledzenia celu. Z kamerami został zintegrowany dalmierz laserowy. Całość jest zamontowana na stabilizowanej platformie umożliwiającej dokładne namierzenie celu w trzech wymiarach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

BAE Systems displays its New Tridon Mk2 Air Defense System