Nikt takiego nie ma. Amerykanie pokazują nowy wóz do zwalczania dronów

Prototyp AMPV w wariancie do zwalczania bezzałogowych systemów latających , ale również klasycznych nisko lecących środków napadu powietrznego (samolotów i śmigłowców) otrzymał wieżę Reconfigurable Integrated-Weapons Platform (RIwP) firmy Moog, stosowaną już w mobilnym systemie obrony powietrznej krótkiego zasięgu amerykańskich wojsk lądowych M-SHORAD. RIwP to modułowa i zdalnie sterowana wieża, która zapewnia obronę powietrzną, przeciwpancerną lub wielozadaniowość poprzez precyzyjny ogień średniego kalibru i ogień pośredni.

Ponadto w wieży mogą być zainstalowane wyrzutnie kierowanych pocisków przeciwpancernych AGM-114L Hellfire Longbow. Pociski te mogą być wykorzystane do zwalczania powolnych celów latających lub do samoobrony w razie napotkania wozów opancerzonych przeciwnika. W przyszłości te pociski zostaną zastąpione nowocześniejszymi AGM-179 JAGM o takim samym przeznaczeniu. Uzbrojenie strzeleckie składa się z działka M230LF kal. 30 mm i karabinu maszynowego kal. 7,62 mm.

AMPV CUAS jest również wyposażony w systemy dowodzenia i kierowania ogniem, wykraczające poza to, co jest dostępne w obecnej flocie AMPV. Uzbrojenie jest naprowadzane za pomocą głowicy optoelektronicznej L3Harris Wescam MX-GCS wyposażonej w kamerę światła dziennego, kamerę termowizyjną, dalmierz laserowy i system automatycznego śledzenia celu. Ponadto w M-SHORAD na pojeździe zainstalowano cztery radary RPS-42 Multi-Mission Hemispheric Radar, z których każdy obserwuje jedną ćwiartkę przestrzeni powietrznej wokół pojazdu. Radar może wykryć cel wielkości mini bsl z odległości 5 km, a śmigłowiec z 25 km.

– Opancerzony pojazd wielozadaniowy AMPV to rozwiązanie na nadchodzące dekady. Zaprojektowaliśmy go z myślą o modułowości i elastyczności, tworząc gotową i łatwą do rozwoju platformę. Pokazanie na wystawie AUSA szerokiego spektrum zastosowań dzięki ulepszeniom ExMEP i wersji CUAS to dopiero początek możliwości wykraczających poza obecną rodzinę pojazdów. Pojazd ten będzie zapewniał żołnierzom wsparcie w walce, niezależnie od postawionych zadań – powiedział Bill Sheehy, dyrektor programu AMPV w BAE Systems.