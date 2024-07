Narew i Pilica poradzą sobie bez GPS. Pomogą systemy Geonyx

Układy nawigacyjne Geonyx zostaną zastosowane w systemach przeciwlotniczych Narew i Pilica+. Umożliwią one niezawodne i dokładne określenie pozycji każdej wyrzutni nawet w razie braku, zagłuszaniu lub fałszowaniu sygnału nawigacji satelitarnej. Dzięki tym systemom poszczególne wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych będą wiedziały, gdzie dokładnie w terenie się znajdują i gdzie są rozmieszczone przyporządkowane do nich radary. To z kolei umożliwi wypracowanie danych do odpalania pocisków przeciwlotniczych CAMM i CAMM-ER.

Poza dostarczeniem systemów uniezależniających polską obronę przeciwlotniczą od dostępności sygnału nawigacji satelitarnej, umowa przyniesie korzyści również dla przemysłu. Kontrakt zakłada, że zamówione systemy będą montowane w WZE z komponentów dostarczonych przez Safrana. Ponadto w Polsce będzie się odbywało testowanie gotowych urządzeń przed dostarczeniem wojsku.

Dzięki temu czas dostaw zostanie skrócony, a polska firma uzyska także kompetencje do ich serwisowania przez co ich dostępność dla wojska będzie zwiększona. Co więcej WZE będą montowały i serwisowały urządzenia Geonyx także na zlecenie koreańskiej firmy Young Poong Electronics, która zaadaptowała francuską technologię do systemu nawigacyjnego czołgów podstawowych K2.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

– Jesteśmy dumni, że możemy współuczestniczyć w obronie europejskiego państwa takiego jak Polska poprzez współpracę z WZE w kluczowych obszarach obrony powietrznej i broni pancernej. Dzięki naszym partnerom będziemy w stanie dostarczyć Siłom Zbrojnym RP systemy nawigacji bezwładnościowej niewrażliwe na zakłócenia czy fałszowanie sygnału satelitarnych systemów nawigacyjnych. Niezawodne systemy nawigacyjne są w centrum zmian zachodzących na współczesnym polu walki – powiedział Alexandre Ziegler, wiceprezes Safran Electronics & Defense.

– Jestem zaszczycony, że w imieniu Wojskowych Zakładów Elektronicznych mogę uczestniczyć w zawarciu tej umowy z Safran Electronics & Defense. Nawiązanie szerokiej współpracy pomiędzy WZE i Safran to nie tylko dostawa nowoczesnych systemów INS na potrzeby Sił Zbrojnych RP, ale także planowany transfer wiedzy i technologii – powiedział p.o. prezes WZE, Damian Gorzelany. – Jestem dumny z możliwości nawiązania współpracy z firmą Young Poong Electronics, która opracowała system OUROS, który zamierzamy oferować do produktów będących wynikiem współpracy polsko-koreańskiej.

Czołgi K2 są wyposażone w bezwładnościowe systemy nawigacyjne Geonyx © Licencjodawca | MACIEJ_HYPS

HRG Crystal, technologia nawigacji żyroskopowej z rezonatorem półkulistym stosowana w Geonyx, oferuje najlepszą niezawodność na rynku, ze średnim czasem między awariami wynoszącym ponad milion godzin, a także wytrzymałość w najbardziej wymagających środowiskach. HRG Crystal jest również niezależny od jakiegokolwiek sygnału zewnętrznego i jest bardzo kompaktowy. Pozwala to na utrzymanie dokładności pozycjonowania i wskazywania, nawet gdy sygnały nawigacji satelitarnej są zagłuszane lub fałszowane, zapewniając jednocześnie najlepszą równowagę między rozmiarem, masą i mocą.

Systemy nawigacji bezwładnościowej (INS) działają poprzez wykorzystanie zestawu czujników, takich jak akcelerometry i żyroskopy, do mierzenia ruchów i rotacji pojazdu w przestrzeni. Te czujniki nie wymagają zewnętrznych sygnałów do określenia pozycji, prędkości i orientacji, co czyni INS autonomicznym systemem nawigacyjnym. Akcelerometry mierzą przyspieszenia w trzech osiach, które są następnie integrowane w czasie, aby uzyskać prędkości i zmiany położenia. Żyroskopy mierzą prędkości kątowe, co pozwala na śledzenie orientacji pojazdu w przestrzeni.